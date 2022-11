Lula viajou para a COP27 no avião de empresário que é um corrupto confesso

O empresário José Seripieri Filho, que deu boleia no seu avião ao Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na viagem para a Cimeira do Clima da ONU no Egipto, assinou um acordo de delação com o Ministério Público em 2020 e confessou o crime eleitoral de caixa dois (passagem de dinheiro não declarado) num caso envolvendo o senador José Serra, do PSDB.