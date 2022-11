Tens ideias para o futuro do país e da Europa? Fala sobre elas nas Jornadas da Juventude

As Jornadas da Juventude estão de volta para a 3.ª edição, que este ano propõe pensar temas como a “saúde mental, inclusão social, sustentabilidade e emprego”, informa Carla Mouro, presidente da Fundação da Juventude, instituição que promove o evento. A participação está aberta a todos os jovens entre os 15 e os 30 anos que são convidados a debater o futuro do país e da Europa de de 24 a 26 de Novembro em Santa Maria da Feira.

Depois de um conjunto de sessões regionais que aconteceram por todo o país, os jovens são agora desafiados a “levantar os problemas, sintetizá-los e a apresentar, no máximo, cinco problemáticas e, no mínimo, três soluções diferentes para cada uma delas”, explica Carla Mouro. No último dia, apresentam as propostas a decisores políticos, associações e outras organizações.

Da última edição, que decorreu há quatro anos e que contou com a participação de mais de 200 jovens, saíram medidas que são actualmente uma realidade, como a construção e reabilitação de mais residências universitárias

Além de sessões com empresários, governantes e dirigentes europeus, existirão diversos workshops em que os participantes podem envolver-se “para melhorarem as suas competências, no fundo para saírem eles próprios empoderados em áreas que identificam que precisam de melhorar”, conta Carla Mouro.

Para participar, basta inscrever-se no formulário disponível aqui. Toda a experiência é gratuita e a Fundação da Juventude, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, assegura a alimentação e estadia. O programa final estará disponível em breve. No final do evento, os participantes recebem ainda “um certificado de participação”, garante a presidente da Fundação da Juventude.