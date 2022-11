Mais alguém reparou que a IL não fala sobre o Qatar?

O país que vai receber o que alguém chamou de Mundial da vergonha é o paradigma do bom convívio da liberdade económica com a total violação dos direitos humanos e das liberdades individuais.

Já aqui escrevi sobre o jornal Observador e não foi para elogiar; é justo que o faça, sendo caso disso. E é verdade que se encontram no Observador boas reflexões e bons artigos. Raramente concordo com eles, mas é fundamental manter o hábito de ler opinião que contrarie a nossa visão do mundo.