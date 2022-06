Observar o Observador

O artigo A Grande Substituição tem uma relevância e só por isso vale a pena falar dele: traz para a imprensa uma teoria que, mais do que ser de extrema-direita, é efetivamente nazi e tem sido inspiração para atentados terroristas e massacres.

O Observador publicou um artigo de opinião, de Lucas Claro, com o título A Grande Substituição, e com conteúdo à altura do título, cuja leitura nem recomendo. Pretende o autor, segundo referiu, que se inicie em Portugal o debate à volta deste tema.