“O transporte público gratuito não resolve nenhuma das queixas”

Os passes em Lisboa passaram a ser gratuitos para os estudantes até aos 23 anos, mas o serviço não satisfaz e afasta utilizadores mais do que o factor preço.

Os passes em Lisboa passaram a ser gratuitos para os estudantes até aos 23 anos. Mas os jovens estão satisfeitos com o serviço que lhes é prestado? Tomás Ribeiro não esconde o descontentamento e a especialista em transportes, Rosário Macário, aprofunda algumas das origens e potenciais soluções para os problemas que continuam a existir.

Neste P24, as alunas de Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social, Constança Vilela, Beatriz Félix e Margarida Alves, procuraram perceber se o serviço de transportes em Lisboa satisfaz as necessidades dos utilizadores. Esta é uma reportagem que pode ouvir na íntegra no Repórter 360.

Episódio realizado com a supervisão de Ruben Martins.

