Lágrimas, sorrisos e mãos ao peito na primeira visita de Zelensky a Kherson depois da "libertação"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou esta segunda-feira Kherson, uma importante cidade no sul do país reconquistada aos russos na semana passada, disse uma fonte da presidência ucraniana. As forças russas retiraram-se há poucos dias depois de uma ocupação que durou cerca de oito meses, deixando o caminho aberto para soldados ucranianos entrarem na cidade.

"Estamos a avançar", afirmou Zelensky, dirigindo-se às forças ucranianas. "Estamos prontos para a paz, a paz para todo o nosso país." O Presidente ucraniano agradeceu ainda à NATO e outros aliados o apoio durante a guerra contra a Rússia.

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, anunciou na quarta-feira passada que as forças armadas russas iam retirar-se de Kherson, na região com o mesmo nome, anexada ilegalmente por Moscovo em Setembro.

