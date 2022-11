Mercado cripto perde 20% numa semana e prepara-se para nova onda de choque

Sem sequer ter tido tempo para recuperar do colapso das criptomoedas Luna e TerraUSD, classificado por alguns economistas como o seu “momento Lehman Brothers”, o mercado dos criptoactivos enfrenta uma nova onda de choque. Desta vez, colapsou aquela que era, até recentemente, uma das maiores corretoras de criptomoedas: em poucos dias, a FTX passou de estar prestes a ser vendida à Binance, num negócio que criaria um gigante do sector, para submeter um pedido de insolvência. Agora, o mercado está a braços com perdas que rondam os 20% no espaço de uma semana e as maiores plataformas apressam-se a tranquilizar os utilizadores com promessas de “transparência” e de “segurança”.