FC Porto defronta Arouca, Varzim recebe Benfica na Taça de Portugal

O sorteio da 5.ª eliminatória da Taça de Portugal, realizado nesta segunda-feira, em Lisboa, ditou que o FC Porto vai defrontar o Arouca, no Estádio do Dragão, enquanto o Varzim vai medir forças com o Benfica. Os jogos estão agendados para os dias 10, 11 e 12 de Janeiro de 2023.

O actual detentor do troféu vai medir forças com o nono classificado da I Liga, naquele que será o segundo de dois embates em menos de duas semanas. Isto porque, depois do Campeonato do Mundo, no Qatar, no regresso do campeonato o FC Porto enfrenta o Arouca no final de Dezembro, na 14.ª jornada.

Jogos dos oitavos-de-final Ac. Viseu-Beira-Mar

Sp. Braga-V. Guimarães

Lank Vilaverdense-B SAD

Nacional-Rabo de Peixe

Leixões-Famalicão

FC Porto-Arouca

V. Setúbal-Casa Pia

Varzim-Benfica

Para chegarem a esta fase, FC Porto e Arouca afastaram, respectivamente, Anadia (0-6) e Mafra (0-3), e Fontinhas (0-2) e Gil Vicente (1-4).

Nos oitavos-de-final da Taça, outro dos candidatos mais sérios ao triunfo vai deslocar-se à Póvoa de Varzim, para enfrentar uma das sensações da prova. O Varzim, actual líder da Série A na Liga 3, cometeu a proeza de afastar o Sporting da prova, com um triunfo por 1-0, e agora enfrenta outro “grande”.

Depois de ter caído para as provas amadoras na presente época, a equipa poveira promoveu obras no seu estádio no arranque da época, razão pela qual a eliminatória com o Sporting foi disputada em casa emprestada, o Estádio Cidade de Barcelos. Com a operação concluída, a recepção ao Benfica será feita já no próprio recinto, à imagem do que já sucedeu na quarta ronda da Taça de Portugal, que terminou com um triunfo sobre o São João de Ver (1-0).

Entre os pratos fortes da quinta eliminatória, conta-se também o “derby do Minho” entre o Sp. Braga e o V. Guimarães, um embate que já se deu nesta época no campeonato, com triunfo para os bracarenses, por 1-0, no início de Setembro.

O vencedor desta partida irá enfrentar, nos quartos-de-final, o vencedor do Varzim-Benfica, enquanto quem levar a melhor no FC Porto-Arouca terá de se bater com Ac. Viseu ou Beira-Mar. Neste sorteio foi já feito também o emparelhamento para as meias-finais, que descarta a possibilidade de um clássico entre FC Porto e Benfica, o que significa que só poderá acontecer na final.