Sp. Braga “desmonta” derby minhoto aos 90+7’

Com este resultado, a equipa de Artur Jorge chega aos 13 pontos e continua a dois da liderança do Benfica. Já a formação orientada por Moreno mantém-se em nono, com seis pontos, mas ainda pode acabar a jornada abaixo dessa posição.

Oportunidades de golo de ambos os lados, resultado incerto, penálti falhado, muitas faltas, cartões amarelos, duelos físicos permanentes, ambiente por vezes aceso em campo e também fora dele – com expulsões nos bancos – e, quando o nulo parecia garantido, um golo aos 90'+7’. Foi assim que o Sporting de Braga resolveu, frente ao Vitória de Guimarães, o sempre “quentinho” derby do Minho, com um triunfo por 1-0.

Em Braga, a primeira parte foi bastante dividida – na posse de bola, mas não só. Os duelos foram constantes, com o jogo num plano bastante físico. Nada que surpreenda nos derbies minhotos.

O Sp. Braga assumiu quase sempre o controlo territorial, jogando muito tempo em ataque posicional, mas o Vitória teve também alguns períodos de maior controlo, sobretudo entre os 15’ e os 30’. Mas foi, globalmente, um jogo fértil em transições, bastante intenso e com algumas oportunidades de golo – o Vitória teve duas, o Sp. Braga teve três.

Antes de ser expulso, Moreno, treinador do Vitória, tentou evitar que alguns jogadores seus fossem pelo caminho que o técnico haveria de seguir. Tirou Afonso Freitas aos 30’, quando o lateral esteve perto de ser expulso por duplo amarelo, e tirou Jorge Fernandes ao intervalo, com o central também já amarelado.

A segunda parte, apesar de semelhante no maior controlo do Sp. Braga, foi diferente no sentido em que o Vitória, exceptuando um lance de Anderson, foi claramente menos audaz no plano ofensivo.

Possivelmente confortáveis com o 0-0, os vimaranenses foram recuando as linhas e, sobretudo, atacando com menos gente quando havia possibilidade de saírem em transições – e a entrada de Castro para o meio-campo do Sp. Braga ajudou a dificultar as saídas adversárias.

Aos 56’, mesmo sem fazer muito por isso, a equipa da casa beneficiou de um pontapé de penálti – sofrido por Fabiano, falhado por Ricardo Horta.

A aproximação aos últimos minutos foi deixando a equipa de Artur Jorge mais impaciente na construção de jogadas e, por extensão, mais insistente no jogo aéreo. E foi precisamente por essa via que o Sp. Braga chegou ao triunfo.

No último lance do jogo, um livre batido por Ricardo Horta teve cabeceamento vitorioso de Tormena. Explosão de alegria em Braga, mais um triunfo da equipa da casa e mais uma derrota da formação visitante.