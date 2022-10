Sporting eliminado da Taça de Portugal pelo Varzim

Os “leões” foram derrotados pelo clube do terceiro escalão do futebol nacional.

O vírus andava por aí, a ameaçar. Na véspera, o Benfica ainda cambaleou e só se livrou de uma queda ruidosa no desempate nas grandes penalidades. No próprio dia, o Sp. Braga evitou estatelar-se com um golo no último minuto, coisa que outros sete emblemas da I Liga não foram capazes de fazer, acabando eliminados por emblemas de escalões inferiores. Apesar de avisado, o Sporting foi incapaz de escapar ao vírus e perdeu com o Varzim por 1-0, sendo afastado da Taça de Portugal na primeira eliminatória em que participou na edição deste ano.

A competir na Liga 3, o Varzim apresentava como cartão de visita, uma defesa muito sólida, que desde o início da temporada apenas tinha consentido dois golos. E o Sporting, que subiu ao relvado do Gil Vicente – os varzinistas não puderam jogar no seu estádio devido a obras de melhoramento – pareceu levar a sério essas credenciais. Rúben Amorim promoveu apenas quatro alterações em relação ao último “onze” que alinhou na Liga dos Campeões e algumas delas motivadas por lesões. Assim, saíram Coates, Esgaio, Ugarte e Pote e entraram Marsà, Porro, Sotiris e Paulinho.

Só que desde cedo se percebeu que o actual Sporting já entrou em campo com outras “doenças” e que o “vírus da Taça” era apenas mais uma maleita a juntar a outras. Com quase tantas derrotas como vitórias esta temporada (7/5, número que com a derrota perante o Varzim passou para 7/6), os “leões” estiveram sempre muito nervosos. Os jogadores protestavam contra o árbitro de forma recorrente e a concentração no jogo não era total.

Ocasiões de perigo junto da baliza de Ricardo quase nenhumas e nem sequer se pode dizer que o Varzim defendesse muito próximo da sua baliza – isso só começou a acontecer nos últimos 20 minutos de jogo, depois do golo que os colocou em vantagem. Havia espaço para os sportinguistas jogarem, só que os “leões” ou não o aproveitavam, ou não conseguiam imprimir a velocidade e imprevisibilidade necessárias a desestabilizar um bloco defensivo varzinista solidário.

A consequência disto foi uma crescente confiança nos homens do Varzim, que foram acreditando que era possível “haver Taça”. E como os poveiros nunca deixaram de tentar incomodar Franco Israel, tendo mesmo chegado a dispor de algumas das mais perigosas oportunidades de golo, concretizaram as ameaças numa bola parada, a 20 minutos dos 90, com João Faria a ser o herói.

Positivo/Negativo Positivo Varzim O Varzim mostrou lucidez e realismo do princípio ao fim do jogo contra o Sporting, e nunca se sentiu com "a corda na garganta". E sem se terem remetido apenas à sua defesa, os varzinistas até tiveram mais ocasiões para marcar, para além daquela que lhe rendeu um golo. Negativo Sporting Se não há crise, pelo menos "cheira" a crise. O Sporting tem quase tantas derrotas esta temporada como vitórias e ontem foi afastado da Taça de Portugal por um clube do terceiro escalão do futebol português e sem quase ter incomodado o guarda-redes adversário.

Estava feito o mais difícil. Depois foi só “aguentar” a pressão sportinguista, que apesar de intensa não foi capaz de criar ocasiões de golo iminente e a festa foi poveira.