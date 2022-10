Taça de Portugal faz razia entre emblemas da I Liga

Já são sete os clubes do principal escalão do futebol português que foram eliminados na primeira eliminatória em que participaram na prova.

No sábado, Marítimo e Santa Clara tinham sido os primeiros clubes da I Liga a serem eliminados na terceira eliminatória da Taça de Portugal, a primeira que contou com a participação de emblemas do principal escalão do futebol nacional. Mas, neste domingo, Portimonense, Paços de Ferreira, Boavista e Desportivo de Chaves juntaram-se aos “grandes” caídos.

Entre os “tomba-gigantes” surge um nome que durante muitos anos esteve do outro lado da barricada e que já venceu o troféu por três ocasiões. Em Setúbal, o Vitória voltou a viver dias gloriosos e o clube que, neste momento, compete na Liga 3, terceiro escalão do futebol nacional impôs-se ao Paços de Ferreira por 2-0.

Os sadinos adiantaram-se no marcador aos 46’, com um golo de José Varela, ampliando a vantagem aos 70’, por intermédio de François.

Também da Liga 3, o Lank surpreendeu o Portimonense ao derrotar os algarvios por 2-0. A equipa que lidera a série A do terceiro escalão do futebol nacional, ainda sem derrotas, inaugurou o marcador aos 31 minutos, por André Soares, e fez o segundo já perto do final da partida, com Edmilson a marcar aos 90’+2’.

Pelo caminho ficou também o Boavista, derrotado na Madeira pelo Machico, emblema do Campeonato de Portugal. A formação madeirense, nona classificada da Série B do quarto escalão, impôs-se aos “axadrezados”, quintos da I Liga, com um golo de Roberto Gouveia, aos 45 minutos.

O Machico assegurou a presença na quarta eliminatória com o segundo triunfo na temporada, depois de ter afastado na ronda anterior o Alverca, da Liga 3, no desempate através de grandes penalidades, enquanto o Boavista somou o terceiro jogo sem vencer em todas as competições.

No prolongamento foi quando caiu o Desportivo de Chaves perante o Valadares Gaia, do quarto escalão, numa partida que viu serem marcados três golos a partir do minuto 86’ e até ao fim do tempo regulamentar. Pio Júnior, aos 112’, na conversão de uma grande penalidade, marcou o golo da formação de Vila Nova de Gaia, sexta classificada da Série B do Campeonato de Portugal, que ainda não perdeu na presente temporada.

O Desportivo de Chaves, 11.º da I Liga, até marcou primeiro, por Steven Vitória, aos 34’, mas Joseph e Assis Júnior, aos 86’ e 90'+2’, concretizaram a reviravolta para o Valadares Gaia, enquanto Ricardo Guima levou o encontro para o prolongamento, ao chegar ao empate 2-2, aos 90'+4’.

No prolongamento foi quando também tombou o Rio Ave frente ao Oliveira do Hospital, da Liga 3. O suplente Patrick, aos 116’, marcou o golo do triunfo do Oliveira do Hospital, oitavo da Série B do terceiro escalão, que assegurou a passagem à quarta ronda, num encontro em que começou a perder, depois de Leonardo Ruiz ter dado vantagem aos vila-condenses, aos 24’.

Rui Batalha, aos 67’ e 72’, o segundo na conversão de uma grande penalidade, deu a volta ao marcador, tendo Vítor Gomes conseguido o empate para os 13.ºs classificados do principal escalão, aos 76’, relegando o encontro para o prolongamento.

Qualificado para a 4.ª eliminatória está o Benfica que, na véspera, só conseguiu afastar o Caldas, da Liga 3, no desempate nas grandes penalidades, depois de uma igualdade a um golo no final do tempo regulamentar e do prolongamento.