O adeus de Jerónimo e os amanhãs que cantam

Quando era miúda e estagiava no semanário O Jornal, o PCP começou a implodir por dentro. O “Grupo dos Seis”, onde estavam Zita Seabra e Vital Moreira, veio abalar os alicerces do Partido Comunista, naquela que foi a sua primeira crise interna na democracia. Num dia qualquer, um dos meus chefes mandou-me fazer uma reportagem com famílias de militantes anónimos do PCP para ver o que pensavam — e também para tentar perceber se eram “pessoas normais” ou meros robôs debitando a “cassete” (agora, que não há cassetes, como falamos disto?) “estalinista”.