Ataque no centro de Istambul faz pelo menos seis mortos. “Cheira a terrorismo”, diz Erdogan

Uma explosão numa rua zona pedonal muito movimentada no centro de Istambul, na Turquia, fez pelo menos seis mortos e 53 feridos. A explosão ocorreu por volta das 16h20 horas locais (13h20 em Lisboa), na rua Istiklal, que estava populada com a habitual multidão de comerciantes, turistas e famílias locais.

O Presidente turco Tayyip Erdogan avança que se tratou de um ataque bombista e garante que as autoridades já estão a trabalhar para “apanhar os culpados”.

“Seria errado dizer que se trata sem dúvida de um ataque terrorista, mas os desenvolvimentos iniciais e a informação inicial do meu governador cheira a terrorismo”, notou Erdogan, numa conferência de imprensa ao final do dia. “O nosso povo pode ter a certeza de que os culpados por detrás do ataque serão punidos como merecem”, prometeu. “Os esforços para derrotar a Turquia e o povo turco através do terrorismo falharão hoje tal como falharam ontem e como falharão novamente amanhã.”

“As nossas equipas da polícia, saúde, bombeiros e a AFAD [equipa de gestão de desastres e emergências] já foram enviadas para o local”, adiantou o governador de Istambul, Ali Yerlikaya, num breve comunicado no Twitter, onde tem estado a partilhar actualizações sobre a explosão.

“Desejamos a misericórdia de Deus para aqueles que perderam suas vidas e uma rápida recuperação para os feridos”, acrescentou o governador. “Os desenvolvimentos serão partilhados com o público.”

A emissora estatal TRT e outros meios de comunicação social mostram a polícia e ambulâncias naquela rua, em Istambul, no distrito de Beyoglu.