Kerry Brown: “A China olha para o Ocidente como um poder em declínio”

Autor de Xi – Uma História de Poder diz que a liderança do Presidente é “adequada às necessidades” do PCC e explica como alguém “irrelevante enquanto indivíduo” se tornou crucial para a China.

Na ressaca do 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), realizado entre 16 e 23 de Outubro, o académico e especialista britânico em História Chinesa e Relações Internacionais Kerry Brown falou com o PÚBLICO sobre o que fica do mais importante evento político do gigante asiático e sobre a liderança de Xi Jinping, o discreto, mas poderoso líder chinês, que se tornou imprescindível para o partido, para o país e para o mundo.