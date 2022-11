A comunidade da dança vai unir-se numa maratona para Gil Mendo

O professor e programador, que morreu no início do ano, será celebrado na Culturgest em Março de 2023. Dois dias de conferências a anteceder um dia inteiro de apresentações em palco.

“Houve uma vontade imediata de fazer com que ele fosse recordado o mais depressa possível”, diz Mark Deputter. “Conhecendo-o bem, não quereria nada que se falasse sobre ele. Quereria promover coisas, com pessoas novas”, acrescenta Vera Mantero. Ele é Gil Mendo, professor e programador, nome de inestimável relevância na dança contemporânea portuguesa, falecido em Março, aos 76 anos.​ E é por ele e para ele que a Culturgest, em Lisboa, acolherá no próximo ano dois dias de conferências e uma maratona de criações.