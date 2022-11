O futebol e a informação para iniciados

A importância do futebol na marcha da civilização é quase nula, mas o seu impacto mediático é enorme.

Com base na crónica do jornalista Diogo Filipe Oliveira sobre o desafio de futebol entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, publicada na edição impressa de 2 de Outubro com o título “Foi o Vitória quem descobriu o antídoto para o Benfica”, o leitor Miguel Oliveira, de Coimbra, propõe que se faça “uma avaliação ao jornalismo – que não é desportivo, nem político, nem cultural, nem económico, nem ambiental, nem… nem… – que é jornalismo, ponto.”