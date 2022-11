A cadela Zaira foi amordaçada e abandonada numa mala – agora encontrou uma nova família

Numa cidade do Rio de Janeiro, uma cadela foi abandonada e amordaçada dentro de uma mala de viagem. Depois de alguns dias internada, Zaira foi adoptada por uma mãe e uma filha.

Zaira é uma pequena cadela, com quase 10 anos, que encontrou uma nova família no início deste mês, após ter sido abandonada e amordaçada dentro de uma mala de viagem, no Rio de Janeiro. Um final feliz para uma história que emocionou o Brasil.

Depois de verem as notícias sobre Zaira, Fernanda Sousa e Shirlei, mãe e filha, decidiram logo adoptá-la. “Eu vi a reportagem da Zaira no dia que ela foi encontrada e, quando eu olhei para ela, pensei ‘eu quero essa cadela para mim’. Ela realmente precisa de carinho e de amor para o resto da vida que ela tiver pela frente. E eu estou feliz por ser essa pessoa que pode oferecer esse amor de volta para ela”, referiu Fernanda ao portal G1.

Foto Fernanda Sousa e Shirlei são agora as novas donas da pequena Zaira Maletinha Labradora/Instagram

A cadela foi encontrada ao lado de um poste, local onde é comum deixar o lixo que é depois recolhido pela empresa responsável pela gestão dos resíduos urbanos e limpeza do espaço público. Os moradores da cidade de Niterói estranharam o facto de a mala de viagem, que foi deixada neste local, estar a mexer-se e decidiram abrir para ver do que se tratava. Foi aí que se depararam com Zaira.

Danielle Paiva, uma das moradoras que encontrou o animal, descreveu que a cadela estava em más condições. “A Zaira estava amordaçada com um lenço à volta da boca e o interior da mala estava cheio de fezes e urina e era um odor muito forte. Ela estava a chorar”, mencionou a jovem ao site da Globo.

Depois de ser encontrada, Danielle e a amiga Giovana levaram a cadela para o veterinário onde ficou internada. Para pagar os custos médicos, as duas amigas criaram uma página de Instagram para conseguir doações para Zaira. “Através de doações, temos conseguido fazer estas coisas pela Zaira. Eu percebi que existia uma ligação das pessoas para ajudar e fiquei muito feliz com isso. Desde a primeira ida ao veterinário, gastamos mais de 700 reais [cerca de 130 euros]”, refere Danielle.

A Polícia Civil do Brasil tomou conta do caso, tendo recolhido algumas imagens de câmaras de videovigilância, em que é visível um homem a deixar uma mala de viagem naquele local. Segundo Wellington Pereira Vieira, responsável pelo departamento de Proteção do Meio Ambiente (DPMA), a polícia está a tentar identificar este homem, mas pede a ajuda da população para denunciarem algo que tiverem visto sobre este caso.

“Temos a imagem do homem a andar por uma rua e abandonar uma cadela dentro de uma mala. O que precisamos agora é que a população colabore. Precisamos da participação das pessoas para que possamos identificar este homem e responsabilizá-lo por este crime”, mencionou o responsável pelo DPMA, num vídeo divulgado pela polícia.

Texto editado por Amanda Ribeiro