Sunak recebeu líderes da Escócia, do País de Gales e da Irlanda para desanuviar a tensão no reino

Pela primeira vez em 15 anos, cimeira do Conselho Britânico-Irlandês teve um primeiro-ministro britânico. Líder irlandês fala em “oportunidade” para “negociar” a aplicação do protocolo do “Brexit”.

“Liz Truss [ex-primeira-ministra britânica] não esteve muito tempo no cargo, como sabemos, mas tendo em conta as declarações que fez durante o seu mandato, só o facto de termos este encontro já é importante”. As palavras do porta-voz da primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, proferidas pouco depois do encontro entre esta e o novo chefe do Governo britânico, Rishi Sunak, na quinta-feira, em Blackpool, no Noroeste de Inglaterra, dão conta do clima de desanuviamento da tensão que os líderes estão a tentar implementar.