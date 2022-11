Um teatro-filme para muitas Marias

Em 1942, Maria de Jesus Tomásia e Teresa Marques foram presas no Forte de Peniche por terem participado na Revolta do Milho, uma manifestação de trabalhadores do campo em Souto de Carpalhosa, Leiria, contra a fome e o racionamento de cereais. As duas mulheres foram levadas pela PIDE para o Forte de Peniche, uma cadeia de homens, onde ficariam encarceradas durante um ano.