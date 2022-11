“O cinema negro não é um monólito”: eis a L. A. Rebellion para o provar

A década compreendida entre 1968 e 1978 marcou a ascensão de actores e filmes que representavam de modo realista no cinema a comunidade negra americana. Sidney Poitier tornou-se numa das maiores vedetas de Hollywood, e o cinema de acção e crime conhecido por blaxploitation viajou pelo mundo. Coincidindo com um período conturbado na sociedade americana, entre o assassinato de Martin Luther King, a guerra do Vietname, os motins raciais e o activismo negro, estes filmes permitiram a toda uma comunidade ver-se pela primeira vez no grande ecrã do cinema tal como era, escapando aos estereótipos enraizados que a dignidade e o carisma de Poitier tinham começado a minar.