Um bairro como uma forma de ver o mundo: tudo claro e simultaneamente obscuro

Um dos 11 títulos da competição do Leffest chama-se Goutte D’Or/Sons of Ramses. Dirige o francês Clément Cogitore, 39 anos, artista que frequentemente ultrapassa as fronteiras entre a arte contemporânea e o cinema (é professor na Escola de Belas Artes em Paris). Foi homenageado no festival na edição de 2020.