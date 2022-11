Nova Rota do Vinho da Talha convida a conhecer 22 concelhos do Alentejo

Adegas, restaurantes, alojamentos e espaços museológicos de 22 concelhos do Alentejo integram uma rota turística em torno da tradição ancestral dos vinhos da talha, que arrancará ainda em Novembro.

A Rota do Vinho da Talha resulta de um projecto liderado pela Câmara de Vidigueira, no distrito de Beja, e envolve outros 21 municípios do Alentejo e as direcções regionais de Cultura e de Pescas e Agricultura, entre outras entidades. “A ideia é criar um produto turístico que una o Alentejo em torno do vinho da talha e que este chapéu promova o território e o património cultural, gastronómico e arqueológico”, explica o presidente da Câmara de Vidigueira, Rui Raposo.

Segundo sublinha o autarca, em entrevista à Lusa, a rota surge na sequência do trabalho feito pelo município para candidatar a produção de vinho de talha a Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. A iniciativa, diz, permitirá “associar o vinho de talha a um projecto turístico” e, ao mesmo tempo, “reforçar a candidatura” deste tipo de “néctar” a Património da Humanidade com “a componente intermunicipal”.

O vinho da talha “é um produto único, muito tradicional e autêntico”, e “cria experiências completamente diferentes” relacionadas com “a técnica da produção” e o seu “conceito natural e biológico”, continua o autarca, para quem existe espaço para valorizar este produto vínico e contrariar “a fama de sazonalidade”, que ditava que “só se bebia [vinho da talha] em determinada altura do ano, e que [o vinho] não podia ser engarrafado, porque não tinha qualidade”.

Tudo isso foi pensando quando foi desenvolvido o projecto da rota, explica, sustentando que a iniciativa vai ajudar a “preservar uma técnica ancestral com 2.000 anos e a desenvolver o território, que tem um produto único e de excelência”. Com a rota, será criada uma página de Internet com a identificação e informação de todos os espaços que a integram para que os visitantes possam definir os seus próprios percursos.

O visitante vai poder escolher “onde quer almoçar, que museu quer visitar, que adega quer conhecer e que vinhos quer provar” em cada um dos 22 concelhos que integram a iniciativa.

A par desta possibilidade, serão também disponibilizados “cinco ou seis pacotes” com propostas de visitas “já predefinidas”, adianta Rui Raposo. Rota e respectivo site ficarão disponíveis ainda este mês.

Além de Vidigueira, integram a rota os concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arronches, Borba, Beja, Campo Maior, Cuba, Elvas, Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, Marvão, Mora, Moura, Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Santiago do Cacém, Serpa e Viana do Alentejo.

Na Vidigueira, as comemorações deste ano do Dia de São Martinho, esta sexta-feira, incluirão um momento especial: pela primeira vez, a abertura das talhas será feita em simultâneo, em Vila de Frades, às 15h, nas oito adegas e dois restaurantes aderentes.

O vinho da talha distingue-se essencialmente pelo facto de fermentar de modo ancestral e espontâneo na talha, através do contacto com o barro, ao invés de em cubas, o que lhe confere características únicas.