PÚBLICO distinguido com menção honrosa no Prémio Vicente Jorge Silva

Foram divulgados nesta quarta-feira, no Clube de Jornalistas, os vencedores da segunda edição do prémio Vicente Jorge Silva, lançado em homenagem os jornalista que foi director e fundador do PÚBLICO. Sofia de Palma Rodrigues (editora-executiva), Diogo Cardoso (director) e Luciana Maruta (jornalista) foram distinguidos pelo seu trabalho “Por ti, Portugal, eu juro!”. O artigo vencedor foi publicado na Divergente e tem a Guerra Colonial como cenário.

O prémio é uma iniciativa da Imprensa Nacional - Casa da Moeda levada a cabo em parceria com o Clube de Jornalistas e destina-se a atribuir uma bolsa anual para investigação jornalística no valor de 5000 euros. Distingue "histórias inspiradoras que celebram o jornalismo e o jornalista”, como revela a frase que apresenta o galardão.

Entre os distinguidos com menções honrosas estão ainda dois artigos, um do PÚBLICO e outro do Expresso. No primeiro caso, o trabalho da jornalista Natália Faria e do fotojornalista Paulo Pimenta fazia um retrato dos 25 anos do Rendimento Social de Inserção — “O RSI não é um sítio aonde eu queira voltar”. No segundo, o grande repórter Micael Pereira, integrado num consórcio internacional de jornalismo de investigação (Organized Crime and Corruption Reporting Project) escreveu: “Corrupção em África? Gabriel Obiang mostra como se faz”.

Este ano, foram recebidas 45 candidaturas de 42 profissionais e de 19 meios de comunicação social. O júri da segunda edição foi presidido por Nicolau Santos e contou com as avaliações de Manuel Carvalho, João Vieira Pereira, Luísa Meireles e Francisco Belard. Na cerimónia de entrega dos prémios estiveram presentes familiares e amigos de Vicente Jorge Silva, o ministro da Cultura, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, a presidente do Clube de Jornalistas, a presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, os membros do júri e os premiados.