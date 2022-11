Rui Moreira: Relação arquiva recurso do MP no caso Selminho

O Tribunal da Relação do Porto considerou improcedente o recurso interposto pelo Ministério Público (MP) relativamente ao acórdão que absolveu o presidente da Câmara do Porto do crime de prevaricação por inexistência de provas de participação de Rui Moreira no processo Selminho, considerando, aliás, que as provas atestam que o autarca independente não interveio no processo. A decisão dos juízes na primeira secção criminal do Tribunal da relação do Porto foi tomada quarta-feira, mas só foi conhecida um dia depois.

“Não obstante o arguido estar impedido de outorgar a aludida procuração por haver um eventual conflito de interesses, uma vez que tinha ligações pessoais/familiares à autora Selminho [imobiliária da família], não resultou provado que o arguido tivesse tomado qualquer decisão sobre o destino da acção que corria termos no tribunal Administrativo e Fiscal do Porto ou que a transacção judicial e o compromisso arbitral tivessem ocorrido por determinação e segundo as instruções do arguido”, lê-se no acórdão do Tribunal da Relação a que o PÚBLICO teve acesso.

Rui Moreira foi julgado pelo crime de prevaricação por alegadamente favorecer a imobiliária da família (Selminho), da qual era sócio, em prejuízo do município do Porto, no litígio judicial que opunha a autarquia à imobiliária.