As figuras do caso Selminho

O processo começa a ser julgado nesta terça-feira às 9h30 no Tribunal de São João Novo, no Porto.

Do autarca à juíza de instrução, passando pelo casal que garantiu ter comprado os terrenos da polémica nos anos 70, verbalmente, eis algumas das figuras marcantes do caso que na terça-feira leva Rui Moreira a julgamento nesta terça-feira, no Tribunal de São João Novo, no Porto.