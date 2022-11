Bloco entrega prémios aos “culpados disto tudo”

Na mesma semana em que se realizou a Cimeira do Clima das Nações Unidas (COP27) no Egipto e em que os estudantes de Lisboa ocuparam escolas e universidades em protesto contra o fim dos combustíveis fósseis, o Bloco de Esquerda (BE) vai levar ao Porto, esta sexta-feira, uma cerimónia de entrega de prémios aos “culpados disto tudo”. O ministro do Ambiente e da Acção Climática, o director do jornal Observador ou a presidente da Galp estão entre os “nomeados”.