Novos limites às emissões incluem pneus e travões e encarecem carros “até 150 euros”

Bruxelas revelou esta quinta-feira a sua proposta para a norma Euro 7, para regular a emissão de gases no transporte rodoviário que sejam prejudiciais à saúde. A Comissão Europeia quer uma só norma para ligeiros e pesados, em vez de regras separadas, e inclui pela primeira vez no regulamento limite às emissões de pneus (microplásticos) e travões. O que se aplica também a carros eléctricos e híbridos ou com células de combustível.