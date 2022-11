Republicanos elegem senadores em Ohio, Kentucky e Carolina do Sul

Os republicanos elegeram representantes para o Senado nos estados da Carolina do Sul, Kentucky e Ohio, enquanto os democratas garantiram um senador em Vermont, segundo as projecções iniciais da Associated Press e da CNN das eleições intercalares norte-americanas.

As primeiras projecções não apresentam surpresas nos respectivos redutos republicanos e democratas, onde prevaleceram os candidatos que as sondagens apontavam como favoritos.

Em Vermont, o democrata Peter Welch venceu a eleição para o Senado, com uma vitória fácil sobre o candidato republicano Gerald Malloy, conquistando o lugar deixado vago por Patrick Leahy, o membro mais antigo da câmara alta.

Welch, de 75 anos, recebeu algumas críticas antes das eleições, por abdicar da sua antiguidade na Câmara dos Representantes para começar como senador, mas defendeu-se com a necessidade de neste momento usar a sua experiência para lutar contra a ameaça contra a democracia norte-americana.

Já na Carolina do Sul, foi o republicano Tim Scott a garantir a reeleição para a câmara alta do Congresso norte-americano.

O único republicano negro no Senado derrotou a democrata Krystle Matthews, segundo as projecções.

O republicano Rand Paul garantiu a sua reeleição para um terceiro mandato no Senado no Estado do Kentucky, derrotando o democrata Charles Booker.

Paul foi eleito pela primeira vez em 2010 e com a reeleição estende a série de vitórias do Partido Republicano para o Senado naquele Estado. Os democratas não elegem para a câmara alta desde Wendell Ford em 1992.

Booker foi o primeiro negro do Kentucky a concorrer como candidato democrata do estado para o Senado, mas a sua campanha pioneira falhou contra Paul depois de também ter perdido em 2020.

Em Ohio, as projecções da CNN apontam que o governador republicano Mike DeWine foi reeleito frente à democrata Nan Whaley.