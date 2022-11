Ecopista do Vouga concluída: abre troço entre Águeda e Albergaria-a-Velha

A abertura decorre no sábado. A Ecovia do Vouga aproveita parte desactivada da Linha do Vouga e entronca na Ecopista do Dão.

A Ecopista do Vouga, que aproveita a parte desactivada da Linha do Vouga, vai ficar concluída com a abertura, no sábado, do troço entre Águeda e Albergaria-a-Velha, anunciou hoje a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA).

Segundo a CIRA, o novo troço - entre os lugares de Foz, no limite do concelho de Albergaria-a-Velha com o de Sever do Vouga, e Sernada do Vouga, no Concelho de Águeda - completa a ecopista já construída em Sever do Vouga, requalificando e reaproveitando quase cinco quilómetros do antigo canal ferroviário que ligava Aveiro a Viseu pela Linha do Vouga.

O projecto da Ecopista do Vouga entronca, no distrito de Viseu, na Ecopista do Dão

A Ecopista do Vouga integrou a candidatura da Grande Rota da Ria de Aveiro ao programa Valorizar, co-financiada pelo Turismo de Portugal, I.P., através da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.

O projecto estabelece a ligação de Sernada do Vouga a Santa Comba Dão, ligando os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Oliveira de Frades, Vouzela, S. Pedro do Sul, Viseu, Tondela e Santa Comba Dão, através de um traçado ciclável e pedestre.