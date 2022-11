Benfica volta a vencer Estoril e segue em frente na Taça

Não foi de goleada, como acontecera no último domingo, mas o Benfica voltou a derrotar o Estoril, desta vez por 0-1, uma vitória que qualificou os “encarnados” para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. Depois dos 1-5 para o campeonato, a equipa de Roger Schmidt foi bem mais “económica” no ataque, acabando por chegar ao golo apenas na segunda parte, em superioridade numérica e em consequência de um erro do guarda-redes estorilista.

Há três dias, o Benfica dificilmente poderia ter tido uma noite mais tranquila. Três golos sem resposta ao intervalo encaminharam os “encarnados” para uma goleada na Amoreira, testemunho tanto da vocação ofensiva dos homens de Roger Schmidt, como da fragilidade defensiva dos “canarinhos” da Linha. Iria este segundo embate seguir a mesma narrativa?

Schmidt queria uma noite igual e praticamente não mudou, apenas a entrada de Neres para o lugar de Chiquinho. Nélson Veríssimo, para este segundo confronto contra a sua ex-equipa, não mudou apenas um ou dois, mudou quase toda a equipa, natural em alguém que queria um jogo diferente do primeiro.

Bola à trave

Como se esperava, mais proactivo o Benfica, mais reactivo o Estoril. Os “encarnados” tentaram montar o cerco, confiantes de que iriam chegar ao golo pelo volume de jogo ofensivo, mas desta vez o Estoril mostrava-se bem mais competente na hora de defender a sua baliza e a esperar pelo momento certo para meter a cabeça de fora. Até teve uma meia oportunidade de golo aos 11’, num remate de Tiago Gouveia que saiu por cima da baliza de Vlachodimos.

O Benfica só criou verdadeiramente perigo aos 17’. Na sequência de uma falta de Ndiaye sobre Musa, Alex Grimaldo avançou para a cobrança do livre e acertou na trave da baliza de Daniel Figueira.

A bola parada era uma das armas dos “encarnados” para desbloquear o jogo. A outra era Rafa, figura maior deste Benfica ganhador e goleador. Mas, aos 30’, pareceu o Rafa de outros tempos. Solicitado por Enzo, o ex-internacional português ficou isolado frente ao guardião estorilista e atirou ao lado.

Positivo/Negativo Positivo Neres Marcou o golo que qualificou o Benfica para os “oitavos”. É verdade que a bola veio ter com ele e a baliza estava vazia, mas nem todos conseguiam executar aquela acrobacia em forma de remate. Negativo Francisco Geraldes O médio não estava a fazer um grande jogo, a decidir mal sempre que tinha a bola, e ainda piorou as coisas para o Estoril ao ser expulso com uma falta sobre Rafa.

Negativo Daniel Figueira Estava a fazer um belo jogo, a comandar a defesa e a fechar a sua baliza, mas cometeu um erro que acabou por ser decisivo.

A resposta do Estoril chegou aos 36’, numa boa jogada de contra-ataque, com João Carlos a cabecear entre os centrais após cruzamento de Tiago Santos – a bola ia para fora, mas Vlachodimos não quis arriscar e defendeu para canto. E a primeira parte não iria terminar sem mais um par de oportunidades para o Benfica: primeiro um remate de António Silva aos 40’ que saiu a rasar a trave, depois um tiro de Musa aos 45’ que Figueira desviou.

O plano defensivo do Estoril ficou seriamente comprometido logo no início da segunda parte. Em mais uma das suas acelerações, Rafa fica em condições de seguir isolado para a baliza quando sofre um toque de Francisco Geraldes que o abana, mas não o atira ao chão. Fábio Veríssimo deixa seguir a jogada, mas acaba por a interromper para mostrar o cartão vermelho ao médio estorilista. No livre frontal que se seguiu, Figueira voltou a brilhar na sua baliza, detendo mais um remate de Grimaldo.

A verdade é que, mesmo a jogar com mais um, os “encarnados” estavam a sentir grandes dificuldades em chegar ao golo desbloqueador, com domínio, mas sem um plano muito variado. E o Estoril estava a conseguir levar o jogo para aquilo que queria, mas quebrou naquele que estava a ser o seu elo mais forte, o guarda-redes.

Aos 67’, num cruzamento sem grande destino de João Mário, Daniel Figueiras saiu mal ao lance, socou a bola na direcção de David Neres e o brasileiro, num remate acrobático, acertou na baliza vazia e deu ao Benfica a vantagem.

Quase a fechar o jogo, Gonçalo Esteves ficou bem próximo de empatar, num remate que Vlachodimos defendeu com alguma dificuldade. Foi a única vez que o Estoril esteve perto de marcar na segunda parte, mas o destino deste jogo, apesar de ter sido diferente no conteúdo, acabou por ser o mesmo do do último domingo.