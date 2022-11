Benfica chamou a “força aérea” ao Estoril

Costuma dizer-se que é difícil redefinir o “chip” dos jogadores no regresso ao campeonato após um sucesso aos olhos da Europa. Neste domingo, o Benfica contrariou essa tese. Após a goleada e o primeiro lugar do grupo na Liga dos Campeões, os “encarnados” venceram em casa do Estoril, por 1-5, resultado que permite repor os oito pontos de vantagem para o FC Porto na I Liga.

Este resultado não é, em rigor, uma surpresa. O Benfica estava invencível nesta temporada e vinha com “embalo”, enquanto o Estoril, com bastantes ausências – e possivelmente mais “pesadas” do que as do Benfica –, apenas tentaria sobreviver. E falhou nesse labor.

Na verdade, nem a via pela qual sofreu os golos foi surpreendente: tal como indicavam as estatísticas, as debilidades do Estoril no jogo aéreo e nas bolas paradas poderiam ser exploradas por uma equipa especialmente forte nesse momento do jogo.

Benfica letal

A equipa amarela e azul até começou o jogo muito subida, mas foi sendo “empurrada” para a própria área com o passar dos minutos.

E levou para este jogo a ideia que muitos outros já têm levado: não mexer na habitual defesa a quatro, mas dotá-la de um jogador adicional – o médio defensivo – nos momentos em que, sem bola, a equipa tivesse de estar mais baixa no terreno.

Mas esse plano nem sempre funcionou. Os laterais pareceram algo descoordenados com o posicionamento de Ndiaye, já que poderiam estar mais abertos quando o médio baixava – e muitas vezes mantiveram o posicionamento-base, mais fechados.

Daqui saiu alguma facilidade para o Benfica armar cruzamentos, quase sempre com algum tempo e espaço – Grimaldo e Bah foram tendo essa “benesse” várias vezes.

Nas duas primeiras não houve finalização, na terceira, aos 25’, deu bola de Grimaldo para cabeceamento certeiro de Musa, que substituiu o lesionado Gonçalo Ramos neste jogo. E foi curioso como o avançado croata pareceu falhar o tempo de salto, já que cabeceou na fase descendente do seu movimento, algo que poderia ter prejudicado a qualidade do gesto técnico – ainda assim, não prejudicou.

Antes disso, já o Estoril poderia ter marcado (falhou Rodrigo isolado, após lapso individual de Bah no controlo do espaço interior) e o Benfica poderia ter respondido (falhou Rafa após um movimento de Musa em apoio frontal, com o português a romper pelo espaço deixado vazio pelo central arrastado pelo croata).

António um, António dois

É certo que o primeiro golo do Benfica até teve um preceito táctico interessante, mas houve, depois disso, dois golos nos quais as dinâmicas colectivas pouco ou nada influíram.

No 0-2, aos 29’, um canto deu calcanhar de Chiquinho ao primeiro poste e calcanhar de António Silva para a baliza – golo de “nota artística”, mais um sofrido pelo Estoril de bola parada (é a segunda equipa da I Liga que mais sofre por esta via).

E provou, aos 39’, que existe mesmo uma limitação. Novo canto deu cruzamento de Rafa, cabeça de Florentino ao segundo poste e cabeça novamente de António Silva, que “bisou”.

Além da dificuldade colectiva a defender este tipo de lances, o Estoril teve, nesta partida, de lidar com a ausência de Pedro Álvaro, que é o jogador da equipa com mais duelos aéreos ganhos – e também um dos melhores da I Liga nesse aspecto, segundo o Who Scored.

Nota ainda para uma jogada interessante aos 37’, que teve quase golo do Estoril (Musa desviou para a barra de Vlachodimos após um canto) e quase golo do Benfica (Pedro Silva salvou o remate de Enzo na transição a seguir ao canto).

Para a segunda parte havia 0-3. E havia, portanto, um jogo condenado a ser mais “morto”.

Positivo/Negativo Positivo António Silva Dois golos (um deles de calcanhar) e, tirando um pequeno lapso na primeira parte, fez um jogo quase perfeito.

Positivo Musa Além do golo, teve alguns lances de interessante predisposição para jogar em apoios frontais e entre linhas, bem como um remate ao poste numa tremenda recepção de bola. Negativo Erison Quando toca na bola nota-se que é diferenciado, mas passa muito tempo “adormecido”.

Sem a “obrigação” de dar mais golos aos adeptos da Luz, o Benfica foi controlando o jogo bola, sem especial intensidade, e o Estoril era incapaz de fazer muito mais do que vinha a fazer, até pela ausência de Tiago Gouveia, um dos jogadores mais dotados no plano ofensivo.

Mas nem o ritmo mais lento impediu o Benfica de engordar o marcador. Aos 67’, Neres, acabado de entrar, isolou João Mário, que finalizou com qualidade (nono golo do médio na temporada), e aos 88’ houve um “tiro” de Ristic de fora da área.

O golo de Serginho, já após os 90’, nada mudou na partida. Ficou o prémio de consolação para o Estoril.