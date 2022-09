“Tonito das babes”, o benfiquista adolescente que não sucumbiu à pressão

Diz ao PÚBLICO quem bem conheceu António Silva que o viseense sempre se prestou a pouco mais do que o futebol. Até ver, a aposta está a compensar para a nova estrela do Benfica, um adolescente que se mostra desprovido de oscilações mentais.

Estamos em Viseu, em Abril de 2016. António Silva, agora estrela em ascensão no Benfica, pega no seu telemóvel/computador, abre o Facebook e começa a elaborar uma frase que caminhava num limbo entre auto-promoção, fantasia, conselho, desejo e instinto auto-motivacional. Sai-lhe que, “para lutar por um sonho, temos de deixar pessoas para trás”. Carrega no botão de publicar e o mundo recebe a reflexão de um jovem ambicioso de 13 anos. Ou, se quisermos, de “Tonito das babes”, cujo epíteto será explicado adiante.