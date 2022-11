Bloco apresenta propostas de alteração ao OE para acelerar “promessas” do Governo

O Bloco de Esquerda (BE) entregou esta terça-feira no Parlamento três propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) para acabar com os vistos gold, taxar os lucros extraordinários das grandes empresas e limitar a variação da taxa de esforço no crédito à habitação. As iniciativas prendem-se com “promessas” e “novas posições do Governo” que os bloquistas consideram insuficientes ou que “não passam da palavra às acções”, afirmou esta terça-feira o líder do grupo parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares.