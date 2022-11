Para corrigir as assimetrias do país, Londres vai sofrer cortes “brutais” no apoio às artes

Instruções do Governo vão ter impactos sérios em instituições de referência como a English National Opera, o Barbican Centre, o National Theatre ou a Serpentine Gallery.

Várias instituições culturais londrinas vão sofrer cortes radicais no financiamento já em 2023. O abalo provocado pela alteração das políticas do Arts Council England ainda está a ser digerido, mas o organismo dirigido pelo carismático Nicholas Serota avisou que os cortes são “inevitáveis”, dadas as instruções governamentais para diversificar a geografia dos apoios, em prol da correcção das severas assimetrias regionais, nos próximos três anos.