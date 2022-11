Governo italiano recusa receber centenas de migrantes resgatados no Mediterrâneo

Dois barcos de organizações humanitárias estão atracados em Catânia e recusam zarpar. Há cerca de mil migrantes à espera no mar. UE lembra “obrigação legal” e “dever moral” de os acolher.

O braço-de-ferro entre o Governo de Itália e as organizações humanitárias não-governamentais que resgataram perto de mil migrantes e refugiados no mar Mediterrâneo há vários dias prossegue esta segunda-feira, com o executivo liderado por Giorgia Meloni a recusar receber a grande maioria destas pessoas em território italiano.

O Governo autorizou apenas o desembarque de menores e de pessoas “vulneráveis” na cidade de Catânia, na Sicília (Sul de Itália). Trata-se de 144 migrantes, que se encontravam a bordo das embarcações Humanity 1 (da ONG SOS Humanity) e Geo Barent (dos Médicos Sem Fronteiras).

Ambos os barcos estão atracados no porto de Catânia. O Ministério do Interior italiano já ordenou que zarpassem, com os restantes 35 migrantes a bordo, mas os respectivos comandantes rejeitam a ordem e mantêm os barcos ancorados ao porto.

“[Se regressar ao mar], serei considerado culpado” por não auxiliar as pessoas resgatadas, justificou o capitão do Humanity 1, Joachim Ebeling, citado pelo Corriere della Sera.

Outras embarcações com centenas de migrantes aguardam há uma mais de uma semana em alto mar por uma autorização de desembarque emitida pelo Governo.

De acordo com o jornal italiano, as ONG humanitárias temem que as pessoas resgatadas se lancem novamente ao mar, em desespero.

Face à posição irredutível do executivo italiano – chefiado desde o final de Outubro por Meloni, líder do partido de extrema-direita e anti-imigração Irmãos de Itália – a Comissão Europeia lembrou esta segunda-feira que os países da União Europeia têm o “dever moral” e a “obrigação legal” de socorrer os migrantes e refugiados encontrados no Mediterrâneo.

“Reiteramos, uma vez mais, que é não apenas um dever moral, mas legal, salvar vidas em alto mar e que também se trata de uma obrigação de direito internacional que os Estados-membros devem cumprir”, disse a porta-voz da Comissão para a Migração e Assuntos Internos, Anitta Hipper.

Citada pela Europa Press, Hipper assumiu que a Comissão “não é responsável pela coordenação dos detalhes” das operações de salvamento marítimo, “nem por identificar” o local onde aqueles que são resgatados devem desembarcar, mas lembrou que, para além das questões legais e morais do acolhimento, é importante que os Estados façam “todos os esforços para minimizar o tempo” que os migrantes se encontram a bordo das embarcações.

“Apelamos a que todos Estados-membros salvem vidas e assegurem que cumprem as suas obrigações legais, permitindo que as pessoas sejam resgatadas no mar”, insistiu.