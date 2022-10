Presidente deu posse a Meloni, primeira mulher a liderar um Governo em Itália

O primeiro Governo a ser liderado por uma mulher em Itália conta com mulheres em apenas seis dos 24 ministérios. Meloni promete “competência” da coligação quando se perspectiva uma recessão económica no país.

Menos de um mês depois das eleições antecipadas de Itália, Giorgia Meloni tomou posse neste sábado de manhã como primeira-ministra do primeiro Governo de extrema-direita na Itália desde a II Guerra Mundial. O primeiro Governo a ser liderado por uma mulher em Itália conta com mulheres em apenas seis dos 24 ministérios.

Aos 45 anos, Meloni, com o seu partido vencedor nas eleições de 25 de Setembro, Irmãos de Itália (FdI), lidera a coligação composta pelo Força Itália, do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, e a Liga do ex-vice-primeiro-ministro Matteo Salvini.

Antes de selar o compromisso subjacente à indigitação, com um aperto de mão ao Presidente, Sergio Mattarella, Meloni prestou juramento: “Juro por minha honra ser fiel à República”, afirmou.

Um dos desafios desta coligação, que sucede a um governo de união nacional, liderado por Mario Draghi, está em garantir publicamente uma posição comum sobre a guerra na Ucrânia, o que nem sempre tem acontecido. A par disso, os 24 ministros do novo Governo esperam enfrentar uma conjuntura económica desfavorável, com a subida dos preços da energia e uma forte recessão em perspectiva.

Ao fim de dois dias de negociações partidárias para a atribuição das pastas ministeriais, Meloni declarou na sua conta do Twitter que a coligação estava “pronta para dar a Itália um Governo capaz de enfrentar as emergências e os desafios” actuais “com consciência e competência”