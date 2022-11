Como é sentir medo? Videojogo ajuda estudantes de Enfermagem a lidar com emoções

O medo tem cheiro? Como é senti-lo na pele? Faz-nos suar, sentir nauseados? Vinte profissionais de cinco países uniram-se num projecto, liderado pela Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho (UM), que criou um videojogo em formato escape room cujo objectivo final é ajudar os profissionais de saúde a adquirirem as competências emocionais básicas que os ajudem a melhorar os cuidados aos doentes e a tratar da respectiva saúde mental: além do medo, a alegria, o nojo e a tristeza são as emoções predominantes deste videojogo, que já começou a ser testado junto dos estudantes de Enfermagem da UM, em Braga.