Animação queer, Tricky Women e os píncaros do cinema de animação nacional no Cinanima 2022

A 46.ª edição do Cinanima — Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho começa oficialmente na segunda-feira, mas este fim-de-semana já se foram entreabrindo as portas de um evento que decorre até 13 de Novembro. Este sábado à tarde, passam as Unicorn Wars de Alberto Vázquez, e este domingo abre ao público uma exposição central do festival: Do Outro Lado da Câmara, Os Demónios do Meu Avô, de Nuno Beato, que é também uma forma de ligar o foco sobre “a Sardinha em Lata, uma das produtoras mais fortes da animação portuguesa”, explica ao PÚBLICO Johnny Malta Marques, coordenador da programação desta edição. Mas as luzes iluminarão também o presente e o futuro neste Cinanima, com ciclos como Tricky Women – Tricky Realities ou How Queerfull!.