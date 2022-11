No coração de Lisboa, há um novo jardim para despertar os nossos sentidos

Dentro do Jardim Botânico de Lisboa, existe agora um jardim sensorial. Podemos descalçar-nos e sentir o solo de uma floresta. Ou podemos sentar-nos e ouvir o som de aves.

Descalçamo-nos, deixamos os sapatos num pequeno armário e aventuramo-nos num percurso com diferentes texturas da natureza. “Vamos sujar os pés todos”, avisa, a descalçar-se, Raquel Barata. E temos companhia! Assim que nos tinham vislumbrado a tirar as meias, as pequenas Alice e Clementine Roche aproximaram-se e agora juntam-se a nós. Já há muitos pés a explorar este caminho pela descoberta dos sentidos.