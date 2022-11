Norte é a melhor região do país no acesso a cuidados de saúde primários

O acesso aos cuidados de saúde primários (CSP) é melhor no Norte dos que nas restantes regiões do país. É no Norte que mais utentes têm médico de família atribuído, facilitando ao acesso, e é também nesta região que a maioria dos centros de saúde estão organizados em Unidades de Saúde Familiar modelo B (USF), em que as equipas recebem incentivos por indicadores cumpridos. Uma avaliação levada a cabo pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS), com dados entre 2017 e 2021, mostra que os efeitos negativos da pandemia ainda não foram totalmente debelados.