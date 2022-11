Parlamento notifica deputada do PSD para corrigir registo de interesses

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados notificou a deputada do PSD, Andreia Neto, para corrigir o seu registo de interesses, na sequência de notícias que apontam incompatibilidades por ser gerente de uma empresa de recuperação de créditos.

“A comissão notificou a senhora deputada para corrigir o registo de interesses”, disse à agência Lusa a presidente da Comissão de Transparência, Alexandra Leitão, confirmando a notícia avançada na manhã desta sexta-feira pela Rádio Renascença.

A deputada socialista ressalva que esta notificação “ainda não é uma tomada de posição sobre a existência ou não de incompatibilidade, apenas para já a correcção do registo, que depois será analisado pelo grupo de trabalho do registo de interesses”.

Contactada pela Lusa, a deputada e vice-presidente da bancada do PSD, Andreia Neto, diz que ainda não foi notificada nem tem conhecimento de qualquer decisão, mas diz estar disponível para prestar todos os esclarecimentos ao Parlamento.

“Com certeza que irei clarificar o que tiver de ser clarificado”, afirmou a deputada social-democrata, que faz parte da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Na terça-feira, o PÚBLICO noticiou que Andreia Neto, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, que exerce o mandato em regime de não exclusividade, é também gerente de uma empresa de “recuperação e gestão de créditos”.

O jornal cita o Estatuto dos Deputados nos artigos sobre incompatibilidades e impedimentos, que refere que é incompatível com o exercício do mandato de deputado “integrar, a qualquer título, órgãos sociais de instituições, empresas ou sociedades de crédito, seguradoras e financeiras” e que “é igualmente vedado aos deputados” prestar “serviços ou manter relações de trabalho subordinado com instituições, empresas ou sociedades de crédito, seguradoras e financeiras”.

No entanto, em declarações ao PÚBLICO, a deputada defendeu que não está em situação de incompatibilidade.

No registo de interesses disponível na página do Parlamento, a deputada Andreia Neto declarou ter uma participação de 50% na AMCO Recuperação e Gestão de Crédito Lda, e uma participação de 26% na AMCO Intermediários de Crédito Lda, mas nada é referido sobre o cargo que desempenha.