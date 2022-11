Deputada do PSD gere empresa de recuperação de créditos em violação da lei

Andreia Neto, que regressou ao Parlamento nesta legislatura, acumula as funções de deputada com a gerência de uma sociedade por quotas, que se dedica à “recuperação e gestão de créditos”. No entanto, ao abrigo do Estatuto dos Deputados, esta situação é considerada “incompatível” com o exercício da actividade parlamentar. Além de gerente da AMCO – ​​Recuperação e Gestão de Créditos, Lda., Andreia Neto é também sócia desta empresa que se dedica à “gestão de cobranças e recuperação de créditos; recuperação e gestão de bens; gestão operacional de carteiras de crédito adquiridas; e gestão de facturação e contas correntes”.