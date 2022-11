O Estado já arrecadou mais de 6 mil milhões de euros de impostos à conta da inflação, como diz Nuno Melo?

A frase

Até Agosto, o Estado já arrecadou mais de 6 mil milhões de euros de impostos à conta da inflação. Nuno Melo, presidente do CDS

O contexto

O líder do CDS defendeu, no Twitter, que a proposta de IVA a 0% para bens alimentares essenciais, argumentando que a “inflação destes bens já vai em 18,9%” e que “o Estado já arrecadou mais de 6 mil milhões de euros de impostos à conta da inflação”.

Os factos

Segundo a Síntese de Execução Orçamental relativa a Agosto, a receita fiscal do Estado aumentou 22,8% face ao mesmo período do ano passado, totalizando 33.511,5 milhões de euros.

“Em termos acumulados, a receita fiscal líquida do subsector Estado nos primeiros oito meses de 2022 registou um aumento de 22,8% face ao valor registado no mesmo período de 2021”, refere a informação divulgada pela Direcção-Geral do Orçamento (DGO), lembrando que no mesmo período do ano passado estavam ainda em vigor restrições à actividade económica devido à pandemia de covid-19.

De acordo com esse boletim de execução orçamental, a receita fiscal registou, entre Janeiro e Agosto deste ano, um crescimento de 6,3% face ao período homólogo do ano passado. Até Julho, esta variação tinha sido de 7,6%. Segundo a análise feita pelo PÚBLICO na altura, o imposto que mais contribui para o aumento da receita continua a ser o IRS, com uma subida de 30,1% (provocada em larga medida pelo agravamento de taxas do imposto registado neste ano).

Em suma

Assim sendo, a afirmação de Nuno Melo é verdadeira.