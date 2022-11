“Isto dá vontade de morrer”

Em 1887, entre as últimas palavras que Alexandre Herculano proferiu, teria estado a frase “Isto dá vontade de a gente morrer”, segundo nos conta o historiador Rui Ramos num instrutivo e divertido artigo sobre Herculano, o liberalismo do século XIX e a cultura portuguesa contemporânea, publicado na nova revista Crítica XXI. Rui Ramos esclarece que o “isto” era “o país, com tudo o que ele e outros liberais lhe tinham feito ou tentado fazer”, e acrescenta: “Em Herculano, está a chave para o liberalismo português do século XIX, e portanto para uma parte da cultura portuguesa contemporânea, na medida em que foi formada por esse liberalismo.”