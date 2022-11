Em viagem controversa a Pequim, Scholz pede à China que influencie a Rússia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que esperava que a China usasse a sua influência sobre a Rússia, durante uma visita a Pequim para um encontro com o Presidente, Xi Jinping. Scholz partiu pressionado internamente por uma opinião pública que cada vez mais teme a dependência alemã da China, quando ficou exposto o perigo da dependência do gás russo com a invasão Rússia da Ucrânia.

“Disse ao Presidente [Xi] que é importante para a China usar a sua influência sobre a Rússia”, declarou Scholz, ao lado do seu homólogo, Li Keqiang, segundo a emissora alemã Deutsche Welle (DW). “Concordámos que ameaçar levar a cabo ameaças de ataques nucleares é irresponsável e perigoso”, acrescentou o chanceler alemão, enquanto a DW nota que nem Xi nem Li mencionaram especificamente a Rússia. Ao mesmo tempo, o analista alemão Thorsten Benner, do think-tank GGPi, de Berlim, sublinhava no Twitter que o pedido de Xi à comunidade internacional para “rejeitar o uso de armas nucleares” era algo que “já faz a viagem de Scholz valer a pena”.

O chanceler alemão também não se coibiu de chamar a atenção para Xinjiang, onde a China é responsável por um programa de “campos de reeducação” de uigures detendo, segundo a Human Rights Watch, mais de um milhão de uigures nos últimos anos, e tendo mesmo, segundo a BBC, uma política de “disparar para matar” contra quem quer que tente fugir dos campos. Scholz declarou que a situação em Xinjiang “não é um problema interno” da China.

O jornalista da Deutsche Welle que acompanhou a visita, Richard Walker, comentou que “Scholz foi mais directo do que muitos teriam esperado” e que ficou com a impressão de que Li “não parecia muito feliz à medida que Scholz falava”.

Antes, ao receber Scholz, o Presidente chinês, Xi Jinping, defendeu que “a China e a Alemanha, como potências influentes, deveriam colaborar em tempos conturbados para contribuir para a paz e o desenvolvimento mundial”. Scholz deu-lhe razão, notando que talvez não estejam de acordo sobre como contribuir para a paz: de acordo a Reuters, o chanceler disse a Xi que era bom que os dois líderes se encontrassem pessoalmente “durante uma altura tensa”, notando que a invasão russa da Ucrânia ameaça as regras que estão na base da ordem global.

Duas semanas depois do Congresso do Partido Comunista Chinês onde Xi cimentou o seu poder, a viagem de Scholz gerou alguma controvérsia na Alemanha e provocou alguma preocupação na Europa.

Scholz viajou com uma delegação de empresários e logo depois de ter dado “luz verde” a um negócio no porto de Hamburgo, em que a chinesa Cosco comprou 24,5% de um terminal do maior porto alemão, o que foi visto como uma tentação de manter “business as usual”, o que significa manter uma dependência da China.

A preocupação é sobretudo geopolítica, e é partilhada entre especialistas e a opinião pública alemã: no inquérito Deutschlandtrend da emissora pública ARD, divulgado na quinta-feira, 69% das pessoas inquiridas consideravam que a decisão de permitir o acordo com a Cosco no porto de Hamburgo foi errada.

Por outro lado, a relação comercial entre Alemanha e China tem mudado, cada vez a ser mais vantajosa para a China: a balança comercial, que durante muito tempo favorecia o lado alemão, que exportava mais para a China do que importava, desequilibrou para o lado da China, que produz hoje muito mais produtos que antes importava da Alemanha.

O presidente da Câmara de Comércio da União Europeia na China, Jörg Wuttke, sublinhou recentemente, ao diário norte-americano The New York Times, que ao todo, as exportações de países da União Europeia para a China são só ligeiramente mais baixas do que para a Suíça. Segundo os dados do Eurostat de 2021, a China foi o terceiro maior destino de exportações europeias (10,8%) e a Suíça o quatro (7,2%).

Numa comissão parlamentar no mês passado, o responsável pelos serviços de informação interna (BfV, a agência para a protecção da constituição) disse que a China era uma ameaça maior a longo prazo: “A Rússia é a tempestade, a China as alterações climáticas.”

Com Sofia Lorena