Gastronomia argentina e vinho do Porto à mesa na Cockburn’s

É a segunda edição de uma iniciativa da Symington Family Estates que combina a tradição do vinho do Porto com os paladares das gastronomias argentina, brasileira e japonesa. Os jantares “A La Mesa” vão levar 50 pessoas ao ambiente exclusivo das caves Cockburn's, no centro histórico de Vila Nova de Gaia, sexta-feira e sábado à noite. As iguarias confeccionadas pelo chef Maurício Ghiglione, do restaurante Belos Aires, serão servidas numa mesa rodeada por 10 mil balseiros de carvalho. E harmonizadas com Portos da Cockburn's e vinhos tranquilos do portefólio da Symington.

Este ano, os dois jantares, ambos a começar às 20h00, serão preparados da verdade “a quatro mãos”, explica a organização em comunicado. Ambos os menus serão criados e confeccionado por Maurício Ghiglione, com quem a Cockburn's mantém já uma relação duradoura, e por um chef convidado. Sexta-feira, dia 4, essa colaboração será com a brasileira Rafaela Louzada, do restaurante Gruta. No sábado, dia 5, será o chef Ruy Leão, da SHIKO – Tasca Japonesa, a combinar as influências japonesas da sua cozinha com a gastronomia argentina de Ghiglione.

Depois de um momento de boas-vindas, no pátio das caves Cockburn's, e já na mesa, o menu a servir terá quatro momentos, com os vários pratos a serem cozinhados numa fogueira ao ar livre. Os Symington fazem hoje vinhos tranquilos no Douro — Quinta do Vesúvio, Quinta do Ataíde, Altano, Prats & Symington (Chryseia) — e no Alto Alentejo — Quinta da Fonte Souto. Para além da Cockburn's, a família que produz vinho do Porto desde 1882 detém as casas de vinho do Porto Graham’s, Dow’s e Warre’s.

Os jantares “A La Mesa” vão levar 50 pessoas ao ambiente exclusivo das caves Cockburn's, no centro histórico de Vila Nova de Gaia, dias 4 e 5 de Novembro. Direitos Reservados O menu dos jantares "A La Mesa" terá quatro momentos, com os vários pratos a serem cozinhados numa fogueira ao ar livre. Direitos Reservados A experiência "A La Mesa", na Cockburn's, será criada "a quatro mãos”, pelo chef argentino Maurício Ghiglione e pelos convidados Rafaela Louzada e Ruy Leão. Direitos Reservados Fotogaleria Os jantares “A La Mesa” vão levar 50 pessoas ao ambiente exclusivo das caves Cockburn's, no centro histórico de Vila Nova de Gaia, dias 4 e 5 de Novembro. Direitos Reservados

A lotação é então de 50 comensais e a experiência custa 60 euros por pessoa, com direito a estacionamento gratuito no parque da Cockburn's. Os bilhetes estão à venda na plataforma Eventbrite.