A castanha, “excelência” de Trancoso, é a rainha da feira de Outono

A Feira da Castanha e Paladares de Outono regressa a Trancoso, Guarda, para sua nona edição anual. Um evento que pretende “promover, valorizar e divulgar este produto endógeno de excelência que é a castanha, uma fonte de rendimento de muitas famílias”, nas palavras do presidente da câmara, Amílcar Salvador.

Decorrendo de sexta-feira a domingo, coloca a castanha no centro de tudo: "A castanha contribui fortemente para a economia do nosso concelho”, disse o responsável à agência Lusa, referindo que, este ano, “houve uma quebra significativa na produção, na ordem dos 50 a 60%. “Mas a qualidade da castanha é muito boa”, assegura.

O concelho tem actualmente cerca de 900 produtores de castanha das variedades Martaínha e Longal e é o único do distrito da Guarda que integra a região demarcada de produção de castanha DOP Soutos da Lapa.

"A castanha de Trancoso representa cerca de 5% da produção nacional. Nós temos qualquer coisa como 1.600 hectares de castanheiros”, disse.

Amílcar Salvador lembrou que nos últimos anos o seu município celebrou protocolos com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro que permitiram realizar “um trabalho de proximidade” com os produtores.

Foram realizados “muitos dias abertos sobre os mais diversos temas, em termos de plantio e cultivo do castanheiro, de combate às doenças do castanheiro e de combate às vespas das galhas do castanheiro”, com o objectivo de “promover a cultura do castanheiro, melhorar a produtividade e aumentar a produção”.

“Fruto desse trabalho, nos últimos três a quatro anos, aumentámos [a plantação de castanheiros] em 200 hectares. Passámos de 1.400 para 1.600 hectares de castanheiros. O número de soutos também tem vindo a aumentar. Temos na ordem dos 1.300 soutos, mais de 140 mil castanheiros e quase 900 produtores de castanha”, referiu.

De acordo com Amílcar Salvador, o município tem uma produção anual de castanha “que ronda as três mil toneladas”, embora este ano, devido ao tempo seco, a mesma deva rondar as “1.500 a 2.000 toneladas”. Quanto ao preço, esclareceu que o quilo da castanha “ronda os três a quatro euros”.

Com a realização da IX Feira da Castanha e Paladares de Outono, o município de Trancoso pretende “promover e divulgar a castanha” produzida localmente e ajudar no escoamento de outros produtos locais como o pão, os biscoitos, o mel, o azeite, os frutos secos, o queijo, os vinhos, a jeropiga e os licores, entre outros.

A feira conta com cerca de 80 expositores que ocuparão o Pavilhão Multiusos, há uma área exterior para exposição de maquinaria agrícola relacionada com o sector da castanha e uma tenda para espectáculos. O programa inclui concertos (nomeadamente Santamaria na sexta e Quim Barreiros no sábado, ambos às 22h), "workshops”, conferências, jornadas técnicas, “showcooking”, concurso da melhor castanha, uma caminhada e um magusto popular, entre outras iniciativas.