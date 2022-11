Prémio Goncourt para Brigitte Giraud pela autoficção Vivre vite

O prémio Goncourt 2022 foi atribuído a Brigitte Giraud por Vivre vite, romance de autoficção publicado pela editora Flammarion. Nele, a escritora questiona o que teria sido a sua vida se Claude, o seu companheiro, não tivesse morrido num acidente de moto em 1999. Numa “história tensa, que funciona como uma verdadeira contagem regressiva”, Brigitte Giraud tenta perceber o que levou a que aquele acidente acontecesse, lê-se no resumo do livro. A escritora regressa às perguntas que na altura ficaram sem resposta.

“Brigitte Giraud é a 13.ª mulher vencedora do prémio”, disse aos jornalistas Paule Constant, escritora e membro da Academia Goncourt, no anúncio desta manhã em Paris.

A escritora já fora finalista do Prémio Femina com o livro Um Ano Estrangeiro, publicado em Portugal pela Livros da Seda em 2010. A obra faz parte dos livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura para o Ensino Secundário.

Como habitualmente, os dez membros da Academia Goncourt estiveram reunidos esta quinta-feira no restaurante Drouant, em Paris, onde foi feito o anúncio. As outras três obras finalistas eram Le Mage du Kremlin, de Giuliano da Empoli (Gallimard), Les Presque Soeurs, de Cloé Korman (Seuil), e Une somme humaine, de Makenzy Orcel (Rivages)​. Como escreve a jornalista Raphaëlle Leyris​, do Le Monde, o romance de Giuliano da Empoli era para muitos o favorito, mas recebeu o Grande Prémio do Romance da Academia Francesa na semana passada.

O Prémio Goncourt de 2021 foi atribuído a Mohamed Mbougar Sarr por A Mais Secreta Memória dos Homens​, que em Portugal saiu pela Quetzal no mês passado.