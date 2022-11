Vinhos do Alentejo levam ao Porto novas colheitas e outras novidades

O evento “Vinhos do Alentejo no Porto” apresentará, no World of Wine, em Gaia, dias 4 e 5 de Novembro, cerca de 150 vinhos e 23 produtores e enólogos da região.

É uma estreia, há muito aguardada. O “Vinhos do Alentejo no Porto” esteve para realizar-se no Outono de 2021 mas a pandemia de covid-19 obrigou a adiar o evento organizado pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA). Agora é sério: o evento que pisca o olho a um importante mercado interno para os vinhos do Alentejo vai realizar-se esta sexta-feira e sábado, dias 4 e 5 de Novembro, no World of Wine, na zona história de Vila Nova de Gaia.

Estarão presentes 23 produtores e enólogos da região e são esperadas 1500 pessoas nos dois dias. Entre colheitas novas no mercado, referências com o selo de produção sustentável dos Vinhos do Alentejo e outros motivos de diferenciação, os visitantes podem contar com várias novidades. “Esse é sempre o grande desafio que nós lançamos aos produtores: apresentarem algo que os visitantes não conheçam. Não os vinhos que os consumidores encontram no supermercado. Acredito que os produtores vão levar algo de diferente. E vamos ter produtores com produções relativamente pequenas, mas com coisas mais exclusivas. E que, pela sua dimensão, podem levar um Alentejo menos conhecido”, antecipou ao Terroir o presidente da CVRA.

Francisco Mateus explica que o Norte é uma “região com muito interesse” para os vinhos do Alentejo e que “o Porto e a sua envolvente, Braga e Viana do Castelo representam 25 por cento das vendas” do Alentejo cá dentro. E mais: “nessas zonas o Alentejo tem cerca de 40 por cento das vendas que lá são feitas”.

A região com uma área de vinha de 23,3 mil hectares, e responsável por cerca de 40 por cento do valor total das vendas de vinho português, estreia-se assim a Norte com um evento que tanto é para os curiosos como para os mais entendidos. Estarão presentes com vinhos a prova os produtores Elite Vinhos, Monte das Bagas de Ouro, Herdade Grande, Ímpar Vinhos, Sovibor, Herdade do Peso, Quinta do Quetzal, Carmim, Monte do Pintor, Herdade do Perdigão, Herdade dos Grous, Adega de Borba, Herdade Aldeia de Cima, Bacalhôa Vinhos de Portugal, Rocim Wines, Casa de Santa Vitória, Reynolds Wine Growers, Quinta do Paral, Monte da Bonança, Tiago Cabaço Winery, Abegoaria, J Costa Vargas/Ovelha Negra Wines e Herdade dos Lagos.

Carmim, Borba e Rocim têm vinhos de talha — o Alentejo é uma das duas únicas regiões do mundo que produzem vinho de talha há mais de dois mil anos. E a Rocim Wines é também um dos “11 produtores” que já têm na região a certificação pelo Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), assim como a Herdade dos Grous e a Herdade dos Lagos. Uma oportunidade para os visitantes ficarem a saber mais sobre aquela que é uma iniciativa pioneira e que tem como objectivo melhorar as práticas utilizadas nas vinhas e adegas, produzindo uvas e vinho de qualidade e economicamente viáveis.

O projecto do PSVA começou nos idos de 2013, o referencial é de Dezembro de 2020 e em Agosto desse ano surgiu a possibilidade de os produtores se certificarem. “[Os visitantes] podem perguntar [aos produtores] como é que chegaram ao selo, qual foi o caminho que fizeram, o que fazem no seu dia-a-dia, que rotinas implementaram”, refere Francisco Mateus, sublinhando que o objectivo da CVRA com esta iniciativa a Norte é promover “o contacto entre os produtores e os consumidores”.

Mesmo em relação aos lotes usados nos vinhos, será interessante, diz o responsável, descobrir um Alentejo “mais experimentalista”, que por exemplo foge ao “trio Alicante Bouchet, Trincadeira e Aragonez”.

As portas do “Vinhos do Alentejo no Porto” abrem às 17h de sexta-feira e o evento segue até às 21h30. No sábado, o horário é alargado: das 15h às 21h. A entrada custa 10 euros, com copo reutilizável.