Docentes protestam junto ao Parlamento. “Já chega. Somos uma carreira desrespeitada”

As palavras de ordem habituais de protestos dos professores ecoaram, nesta quarta-feira, no exterior do Parlamento enquanto o ministro da Educação era ouvido na audição a propósito da discussão do Orçamento de Estado. “A luta continua nas escolas e na rua”, ouvia-se. Em frente à Assembleia da República estavam várias centenas de professores. Marta Martins, de 26 anos e a dar aulas há um ano, protestava: “Já chega! Somos uma carreira desrespeitada e só nos põem entraves. A progressão é impossível”.